ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 24 сейсмособытия. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 24 афтершока. В населенных пунктах ощущалось одно сейсмособытие", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. При этом количество афтершоков снижается - за прошедшую неделю почти на 25%.