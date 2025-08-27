На Сахалине в селе Колхозное приступили к ликвидации последствий паводка

Как сообщили в администрации Невельского городского округа, подтоплено 130 домовладений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Дождь в селе Колхозное на Сахалине, которое 27 августа попало в зону паводка, прекратился. Ведутся работы по ликвидации последствий ЧП, сообщили ТАСС в администрации Невельского городского округа.

"По нашей информации, к нам едет губернатор. Из села Колхозное из-за паводка эвакуированы 21 человек, они размещены в ПВР. Подтоплено 130 домовладений, но дождь уже прекратился, пробивается солнце. Ведутся работы по ликвидации последствий паводка", - рассказали в администрации муниципалитета.

Режим ЧС муниципального уровня введен в Невельском городском округе Сахалина из-за дождевого паводка.

Сильные дожди начались ночью 27 августа в восьми муниципалитетах Сахалинской области, сейчас влияние циклона на погоду в области ослабевает.