Он будет отбывать наказание в спецучреждении для несовершеннолетних, сообщила радиостанция Caracol

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 августа. /ТАСС/. Суд приговорил подростка, смертельно ранившего колумбийского сенатора Мигеля Урибе, к семи годам лишения свободы. Об этом сообщила радиостанция Caracol.

15-летний подросток будет отбывать наказание в спецучреждении для несовершеннолетних. Ранее он признал себя виновным в покушении на убийство и незаконном ношении оружия. Из-за возраста подросток не мог получить более восьми лет лишения свободы.

Как сообщает радиостанция, поскольку на момент начала процесса Урибе еще был жив, подростку не были предъявлены обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Заказное покушение на Урибе было совершено во время публичного мероприятия в одном из парков Боготы 7 июня. Стрелявший подросток был задержан на месте. Позднее в рамках расследования были задержаны еще пять человек, подозреваемых в причастности к покушению.

Урибе провел два месяца в отделении интенсивной терапии и умер 11 августа. В октябре прошлого года политик заявил, что планирует претендовать на выдвижение кандидатом в президенты Колумбии от правой оппозиционной партии "Демократический центр".