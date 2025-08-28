Его обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Местные жители обнаружили погибшего мужчину на берегу моря в Тугуро-Чемиканском районе. Ранее его отнесло на бочке по реке Тыл в Хабаровском крае в сторону Охотского моря, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Погибшего обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном ГУ МЧС РФ сообщали, что трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл. Уровень воды резко поднялся - мотор заглох. Двое смогли спастись самостоятельно, 38-летнего мужчину на бочке из-под ГСМ унесло течением к Охотскому морю.