В Геленджике базу отдыха рядом с горящим из-за атаки БПЛА лесом эвакуируют

В сельской школе развернут ПВР

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Базу отдыха рядом с лесом, который загорелся в Геленджике в результате падения обломов БПЛА в ночь на четверг, эвакуируют. В сельской школе развернули пункт временного размещения, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Богодистов.

"В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания", - говорится в сообщении.

Богодистов добавил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет. К тушению привлечены более 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава.

В Telegram-канале краевого лесопожарного центра сообщили, что на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе населенного пункта Криница со стороны леса. По прибытии лесопожарные бригады обнаружили возгорание в результате падения сбитого БПЛА и приступили к тушению. Примерная площадь пожара составляет 0,7 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.