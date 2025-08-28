Возгорание на площади 200 кв. м возникло в лесном массиве после падения обломков беспилотника в Геленджике, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Лесной пожар заблокировал на черноморском побережье 23 человека. Их доставили на безопасный пляж.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстановка после ЧП

Площадь пожара увеличилась до 3,2 га.

К ликвидации привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.

В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Вертолет Ми-8 МЧС России подключен к тушению лесного пожара под Геленджиком.

По сообщению главы курорта Алексея Богодистова, к тушению привлечены более 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава.

Эвакуация туристов

23 туриста, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, были заблокированы лесным пожаром.

Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место.

Туристов доставили на безопасный пляж.

Базу отдыха рядом с лесом эвакуируют, сообщил Богодистов.

В сельской школе развернули пункт временного размещения.

Возникновение пожара