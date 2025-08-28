Возгорание на площади 200 кв. м возникло в лесном массиве после падения обломков беспилотника в Геленджике, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Лесной пожар заблокировал на черноморском побережье 23 человека. Их доставили на безопасный пляж.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстановка после ЧП
- Площадь пожара увеличилась до 3,2 га.
- К ликвидации привлечено более 40 человек и 11 единиц техники.
- В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 40 человек и 5 единиц техники, сообщили в ведомстве.
- Вертолет Ми-8 МЧС России подключен к тушению лесного пожара под Геленджиком.
- По сообщению главы курорта Алексея Богодистова, к тушению привлечены более 20 единиц техники и порядка 100 человек личного состава.
Эвакуация туристов
- 23 туриста, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, были заблокированы лесным пожаром.
- Сотрудники ГИМС МЧС России направили катер, чтобы вывезти их в безопасное место.
- Туристов доставили на безопасный пляж.
- Базу отдыха рядом с лесом эвакуируют, сообщил Богодистов.
- В сельской школе развернули пункт временного размещения.
Возникновение пожара
- Возгорания возникли в лесном массиве в селе Криница в Геленджике, сообщили в оперштабе.
- Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м.
- К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники, говорится в сообщении.
- В 06:45 мск площадь пожара увеличилась примерно до 0,7 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.
- Пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.