Они продолжат отдых в безопасном месте

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Туристы, заблокированные лесным пожаром, возникшим в Геленджике в результате ночной атаки БПЛА, доставлены на безопасный пляж в селе Криница.

Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, ранее оказались отрезаны от путей эвакуации. Чтобы вывезти туристов в безопасное место за ними направили катер.

"Отдыхающих отвезли в безопасное место - также на пляж в Кринице, с другой стороны, где нет очагов возгорания и тихо, спокойно. Продолжают отдыхать", - говорится в сообщении.

