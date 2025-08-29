Площадь пожара утром 29 августа увеличилась до 42,4 га

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Порядка 80 волонтеров привлекли к ликвидации лесного пожара на территории Геленджикского лесничества, который произошел в результате падения обломков БПЛА в ночь на четверг. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

"С утра сформировали группы волонтеров, обеспечили их питанием, водой и направили в зону тушения пожаров в районе села Криница.<…> Сегодня к тушению привлечено 78 единиц техники и 539 человек личного состава, среди них 80 волонтеров, которые пришли помочь в борьбе с огнем", - говорится в сообщении.

Площадь пожара утром в пятницу увеличилась до 42,4 га. Как отметил Богодистов, наиболее крупные очаги возгорания фиксируются в Красной, Грековой и Темной щелях, где процесс тушения осложняется труднодоступной местностью.

По данным министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю, спасательные группировки будут усиливаться для более эффективного тушения пожара. Очаг возгорания в селе Береговое специалисты ликвидировали утром в пятницу на площади 2 га.

В результате падения сбитого БПЛА в ночь на четверг произошел лесной пожар на территории Геленджикского лесничества. Туристов из ближайшей базы отдыха эвакуировали на катере на безопасный пляж.