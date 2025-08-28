Показатели загрязнения воздуха все равно остаются низкими, свидетельствуют данные станций мониторинга

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Смог после многочисленных взрывов и пожаров накрыл Киев. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.

"В столице возникли пожары и над городом образовался смог. <...> После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попадания или там, куда его приносит ветер", - написано в Telegram-канале КГГА.

По данным станций мониторинга, показатели загрязнения воздуха в городе все равно остаются низкими.

В ночь на четверг воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, в Киеве сирены звучали на протяжении более девяти часов. Помимо украинской столицы, взрывы произошли в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.