Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщили в службе

ТАСС, 28 августа. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания и допроса жительницы Рязани, которая сотрудничала с военной разведкой Украины.

Ранее в службе сообщали, что женщину 1970 года рождения приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как рассказали в ФСБ, она установила контакт с представителем спецслужбы Украины через мессенджеры WhatsApp и Signal и попыталась добыть информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ. Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность.