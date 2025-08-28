Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения на берегу в азиатской части Стамбула

СТАМБУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего 24 августа во время заплыва через Босфор, продолжились в четверг, зона поисков расширена, однако следов спортсмена пока не обнаружено. Об этом сообщает телеканал NTV.

По запросу прокуратуры муниципалитета Бейкоз представители полиции изучают записи с камер видеонаблюдения на берегу в азиатской части Стамбула, где, по одной из версий следователей, мог выйти на берег Свечников. В рамках расследования уголовного дела о пропаже спортсмена опрошены свидетели, в том числе трое россиян. Один из них, по данным газеты Sabah, сообщил следователям, что в последний раз видел Свечникова в 400 м от берега.

В поисковой операции задействованы катера береговой охраны, морской полиции, водолазы и специальные сонары, которые применяются ВМС для поисков на глубинах до 300 м.

29-летний Свечников был одним из участников международного заплыва через пролив Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. На финише россиянин не появился.