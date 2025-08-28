При обысках у топ-менеджеров НМИЦ Мешалкина нашли слитки золота, доллары и часы

Обыск проходил в связи с возбуждением уголовного дела

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Десятки миллионов рублей наличными, слитки золота и коллекцию дорогих часов изъяли при задержании директора Национального медицинского исследовательского центра имени ак. Е. Н. Мешалкина (НМИЦ) и его заместителя. Это следует из видео, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Накануне стало известно об обысках, проводимых в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 290 УК РФ (взяточничество) в отношении директора НМИЦ и его заместителя. Сумма предполагаемых взяток оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Во время задержания у фигурантов были обнаружены слитки золота, коллекция дорогих часов и деньги - рубли, доллары (85 стодолларовых купюр) и евро. Собеседник ТАСС из окружения задержанных отметил, что в четверг Басманный районный суд Москвы изберет подозреваемым меру пресечения.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина - одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ. Расположен в Новосибирске. Центр известен достижениями в области сердечно-сосудистой хирургии и проведением уникальных операций как в российской медпрактике, так и в мировой.