Площадь возникшего из-за атаки БПЛА в Геленджике пожара выросла до 14 га

В Красной Щели горят 6 га, в Грековой Щели - 5 га, в Темной Щели - 1 га, в районе с. Береговое площадь возгорания составляет 2 га

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества после падения обломков БПЛА увеличилась до 14 га, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Площадь пожаров, спровоцированных ночной атакой БПЛА, по данным Минприроды Краснодарского края на 12:00 [мск], составляет: в Красной Щели - 6 га; в Грековой Щели - 5 га; в Темной Щели - 1 га; в районе с. Береговое - 2 га", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечен вертолет Ми-8, в готовность приведена аэромобильная группировка кубанского главка МЧС РФ.

Из-за сильного задымления 23 человека, отдыхавшие на берегу Черного моря в районе лесного пожара, ранее оказались отрезаны от путей эвакуации. Чтобы вывезти туристов в безопасное место за ними направили катер. Их доставили на безопасный пляж в селе Криница.

В Telegram-канале краевого лесопожарного центра сообщили, что на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о задымлении в районе населенного пункта Криница со стороны леса. По прибытии лесопожарные бригады обнаружили возгорание в результате падения сбитого БПЛА и приступили к тушению. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.