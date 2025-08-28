На Урале адвокату Жукову смягчили меру пресечения по делу о мошенничестве

Его отправили под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский суд изменил меру пресечения на домашний арест адвокату Андрею Жукову, арестованному по делу о покушении на мошенничество. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следователю в продлении меры пресечения в виде содержания под стражей адвокату Андрею Жукову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Мера пресечения с заключения под стражу изменена на домашний арест по 1 ноября включительно", - говорится в сообщении.

Ранее под стражу был заключен еще один фигурант дела - адвокат Владимир Певчев, во вторник суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.