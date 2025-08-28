В Москве задержали экс-руководителя Театра сатиры

Мамедали Агаева подозревают в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ России задержали бывшего руководителя одного из столичных театров, который подозревается в хищении бюджетных средств в размере 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве", - написала она в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что задержанный совместно с неустановленными соучастниками организовал схему по хищению денег, предназначенных для зачисления в бюджет Москвы. Он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и заключал подложные авторские договоры с театром, который возглавлял. Согласно этим документам, фигурант якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал права на них культурному учреждению. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах мужчина получал доход в размере 4% от кассовых сборов каждого публичного представления.

"По этой схеме были показаны несколько десятков спектаклей. Сумма похищенных из бюджета Москвы денежных средств превысила 20 млн рублей", - добавила представитель ведомства.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанным является бывший директор Московского театра сатиры Мамедали Агаев.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В театре проведена выемка документации.

Обвиняемый доставлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Агаев работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992-го по декабрь 2021 года являлся директором Московского академического театра сатиры.