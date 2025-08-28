Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 19 га

Возгорание возникло после падения обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Площадь возгорания на территории Геленджикского лесничества, возникшего после падения обломков БПЛА, увеличилась до 19 га.

Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 19 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 257 человек и 42 единицы техники, самолет Бе-200, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Как отмечали в министерстве ГО и ЧС по Краснодарскому краю, спасательные группировки будут усиливать для более эффективного тушения пожара. Площадь возгорания в настоящее время охватывает районы Красной Щели, Грековой Щели, Темной Щели и село Береговое. Тушение осложняется сильным ветром и труднодоступностью местности.