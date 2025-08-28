Эксперт Исмаилов отметил странности в исчезновении Свечникова в Босфоре

Основатель компании Poolse в России отметил, что участников заплыва должны были сопровождать спасатели

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели должны сопровождать участников заплыва на протяжении всей дистанции на катамаранах и лодках, ситуация с пропажей российского пловца Николая Свечникова в Босфоре является странной. Такое мнение ТАСС высказал основатель компании Poolse в России Давид Исмаилов.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.

"Вдоль дистанции должны выставляться лодки сопровождения и катамараны с судьями и спасателями, должны дежурить водолазы и катера береговой охраны, - сказал Исмаилов. - Они как раз идут вдоль коридора заплыва, должны визуально контролировать пловцов. Но насколько качественно это было организовано в этот раз с учетом пропажи пловца - ответ на поверхности".

По запросу прокуратуры муниципалитета Бейкоз представители полиции изучают записи с камер видеонаблюдения на берегу в азиатской части Стамбула, где, по одной из версий следователей, мог выйти на берег Свечников. В рамках расследования уголовного дела о пропаже спортсмена опрошены свидетели, в том числе трое россиян. Один из них, по данным газеты Sabah, сообщил следователям, что в последний раз видел Свечникова в 400 м от берега. В поисковой операции задействованы катера береговой охраны, морской полиции, водолазы и специальные сонары, которые применяются ВМС для поисков на глубинах до 300 м.