В Кабардино-Балкарии пострадавшую при камнепаде альпинистку доставили в больницу

Еще один участник восхождения на гору Джанги-Тау самостоятельно спустился в лагерь

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Альпинистку, пострадавшую во время камнепада при восхождении на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, доставили в больницу города Нальчика. Еще один участник восхождения самостоятельно спустился в лагерь, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

В четверг пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила о гибели при камнепаде альпиниста Александр Расторгуев. Восхождение на гору Джанги-Тау совершала спортивная группа из трех человек, на маршрут альпинисты вышли 25 августа.

"По состоянию на 18:40 альпинистку с травмой руки эвакуировали с ущелья и транспортировали в РКБ города Нальчика. Второй участник группы самостоятельно спустился к альплагерю "Безенги". Завтра в 06:00 спасателями Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета фирмы "Хелиэкшн" будет осуществлена эвакуация тела погибшего альпиниста", - говорится в сообщении.

Александр Расторгуев - мастер спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по региону начата проверка.