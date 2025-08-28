Там горят четыре участка

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 32 га, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"С ночи сотрудники МЧС и Кубань-спас тушат лесной пожар под Геленджиком. Сейчас там горят четыре участка. К сожалению, из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась до 32 гектаров", - написал он.

Губернатор уточнил, что с огнем борются более 330 человек, вместе с профессиональными спасателями пришли на помощь волонтеры. В ближайшее время группировку увеличат. Задействовано около 80 единиц техники, вертолет и самолет МЧС России. "По моему поручению на месте работает оперативный штаб. Благодарен всем, кто участвует в ликвидации пожара", - добавил Кондратьев.