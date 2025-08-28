Правоохранитель был смертельно ранен из табельного оружия, сообщили в СУ СК по Дагестану

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело после несчастного случая с участковым полиции в Махачкале. Правоохранитель, находясь вне службы, был смертельно ранен из табельного оружия сотрудником Госавтоинспекции во время преследования автонарушителя, сообщили в пресс-службе СУ СК по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, правонарушитель не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и совершил наезд на сотрудника полиции, преградившего ему путь, после чего попытался скрыться.

Ранее в МВД по республике сообщили, что наряд ДПС во время несения службы в Махачкале на улице Примакова подал сигнал об остановке водителю "Тойота Камри". Когда управляющий автомобилем проигнорировал требования, было организовано преследование. Для остановки автомобиля сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие. В результате стрельбы находившийся вне службы в припаркованном личном автотранспорте участковый получил смертельное ранение.