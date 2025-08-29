На кадрах видны момент задержания и допрос обвиняемых

ТАСС, 29 августа. ФСБ опубликовала кадры задержания двух жителей Ярославской области по подозрению в госизмене.

На кадрах виден момент задержания обвиняемых. Они признались в том, что установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов сбирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области

В отношении них следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.