Украинский куратор обещал фигуранту вознаграждение в криптовалюте и паспорт европейской страны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Один из задержанных в Ярославской области передал куратору из украинских спецслужбы данные о ПВО на НПЗ, за что ему обещали денежное вознаграждение в криптовалюте и паспорт европейской страны, второй призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ. Как следует из видео ФСБ, оба раскаялись в содеянном.

"В мае этого года со мной вышел на связь в Telegram представитель Украины, представился Николаем. Хотел узнать место расположения средств ПВО на НПЗ, за что пообещал заплатить в криптовалюте и оказать помощь в получении паспорта европейского государства. Я ему сообщил, что да, имеются у нас такие средства ПВО", - рассказал один из задержанных. После просмотра на YouTube информации об операции "Паутина" украинских спецслужб он, воодушевленный этим, написал куратору, что "готов предоставлять больше информации". Его попросили делать замеры сотовой связи, в каких местах ее глушат, в каких нет.

Второй задержанный рассказал, что оставлял в публичных Telegram-каналах комментарии, дискредитирующие военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, руководство Российской Федерации, сотрудников спецслужб. "Кроме того, публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ России и сотрудников военных комиссариатов. Хочу за это извиниться. Свою вину признаю, раскаиваюсь в содеянном", - сказал мужчина.

Как сообщили в ФСБ, в Ярославской области задержаны двое местных жителей по подозрению в госизмене. Они инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов осуществляли сбор и передачу информации об объектах критической инфраструктуры Ярославской области. Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.