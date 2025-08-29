Специалисты Росприроднадзора взяли пробы морской воды

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Разлив нефти в Черном море около Новороссийска оперативно локализован, угрозы его распространения нет. Специалисты Росприроднадзора выехали на место происшествия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"Разлив оперативно локализован, угрозы распространения нет. Специалисты Росприроднадзора выехали на место происшествия: отобраны пробы морской воды, устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован.