Для спасения привлекались сотрудники крымской аварийно-спасательной службы "Крым-спас"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали четырех рыбаков с рухнувшего на набережной Алушты причала. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Крым.

"Для спасения четырех рыбаков привлекались сотрудники крымской аварийно-спасательной службы "Крым-спас", - сказали в пресс-службе.

Причал на набережной Алушты обрушился в субботу, никто не пострадал. Следователи и прокуратура региона организовали проверку в связи с инцидентом. По данным следствия, объект находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения.