Происшествие случилось из-за сильного ночного шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Сильный ночной шторм на море стал причиной обрушения причала на набережной в Алуште, сообщила глава города Галина Огнева.

"В связи с тем, что вчера был сильный шторм, произошло обрушение старого причала. Стойки, на которых было размещено само полотно причала, не выдержали, произошло обрушение середины причала", - сказала Огнева в видеосообщении в своем Telegram-канале.

Проход на обрушившийся причал полностью закроют, в ближайшее время начнутся восстановительные работы. Как уточнила Огнева, объект принадлежит Ялтинским морским портам. "Мы неоднократно обращались с просьбой привести в соответствие или хотя бы обеспечить безопасность. [Кроме того], разрабатывается программа восстановления причалов не только у нас в муниципалитете, но и в Ялте, и в Керчи, и в Феодосии", - добавила глава города.

Причал на набережной Алушты обрушился в субботу, никто не пострадал, спасатели эвакуировали с места ЧП четырех рыбаков. Следователи и прокуратура региона организовали проверку в связи с инцидентом. По данным следствия, объект находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения.