Экс-спикер Рады не позднее 14 апреля 2014 года проголосовал за проведение якобы антитеррористической операции на юго-востоке Украины, отметили в правоохранительных органах

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, убитый 30 августа во Львове, заочно обвинялся в России в гибели мирных жителей Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Парубию в 2023 году вместе с другими членами Совета национальной безопасности и обороны Украины было заочно предъявлено обвинение в гибели мирных жителей Луганской и Донецкой Народных Республик", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что Парубий не позднее 14 апреля 2014 года проголосовал за проведение якобы антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 году неоднократно обстреливали ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и ранены более 1,2 тыс. человек.

В ноябре 2023 года МВД РФ объявило Парубия в розыск.