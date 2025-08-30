Огнем поврежден декоративный маяк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Режим ЧС введен на территории хутора Мержаново в Ростовской области, где огнем повреждена известная достопримечательность - декоративный маяк. Об этом сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

Пожар в хуторе Мержаново возник в субботу, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пожарные локализовали возгорание.

"В границах пострадавшей территории вводится режим ЧС", - написал он в Telegram-канале.

Даниленко также уточнил, что в результате пожара сгорел один жилой дом, а также частично повреждены еще одно частное домовладение и хозпостройка.

"К ликвидации пожара привлечены оперативные службы. Силы и средства сосредоточены на тушении возгорания и предотвращении распространения огня", - добавил глава района.

В хуторе Мержаново расположена популярная достопримечательность - декоративный маяк. Он был построен в 2017 году для съемок сериала "Смотритель маяка" на живописном берегу Таганрогского залива. По данным главы Неклиновского района, в результате пожара маяк получил сильные повреждения.