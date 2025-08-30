Ролик опубликовал живущий в Испании оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Момент нападения на экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия был зафиксирован на видеокамеру. Соответствующий ролик опубликовал живущий в Испании оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий.

"Момент нападения на Парубия", - подписал он видео в своем Telegram-канале.

Парубий был застрелен во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся, для его поимки в городе объявлен план "Сирена".

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года во Львовской области. С 27 февраля по 7 августа 2014 года занимал должность секретаря Совбеза. С 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году, по данным иностранных экспертов, он руководил снайперами, стрелявшими в людей на майдане. Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.