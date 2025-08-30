Еще двух человек ищут

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Обнаружена лодка, которая ранее перевернулась на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Республики Тыва. В ней найдено тело женщины, поиски еще двух пассажиров продолжаются. Об этом сообщили в Восточном Межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"В ходе проведения поисковых мероприятий была обнаружена лодка, на борту которой находилось тело женщины без спасательного жилета. Местонахождение двух человек не установлено, их поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Тувы опрокинулась лодка типа "Борус". На ее борту находились четыре человека. В результате судоводитель самостоятельно выбрался на берег. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть более двух лиц).