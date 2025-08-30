В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение сухостоя

К тушению возгорания привлекали авиацию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение сухостоя в Ростове-на-Дону, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее пожарные локализовали возгорание сухостоя на улице Левобережной в Ростове-на-Дону на площади 1,5 тыс. кв. м.

"В Ростове-на-Дону ликвидировано открытое горение на 1 500 квадратах", - говорится в сообщении.

Сухая трава загорелась в субботу на улице Левобережной в Ростове-на-Дону, всего было зафиксировано 3 очага возгорания по 500 кв. м. К тушению привлекли авиацию.