Об этом сообщила его вдова Наталья Расторгуева

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Альпиниста Александра Расторгуева, погибшего под камнепадом во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, похоронят 2 сентября в Геленджике. Об этом ТАСС сообщила его вдова Наталья Расторгуева.

"Похороны [Александра Расторгуева пройдут] 2 сентября в Геленджике", - сказала собеседница агентства.

28 августа пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила о гибели альпиниста Александра Расторгуева. Восхождение на гору Джанги-Тау совершала спортивная группа из трех человек, на маршрут альпинисты вышли 25 августа. Во время камнепада в среду, 27 августа, один из участников группы погиб, еще одна альпинистка получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, третий участник восхождения самостоятельно спустился в альплагерь.

Александр Расторгуев - мастер спорта по альпинизму, 25 августа ему исполнилось 68 лет. Он совершил более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году вместе с Александром Колчиным. Являлся президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010-2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России. По факту произошедшего следственным управлением СК РФ по региону начата проверка.