Детали уголовных дел в Мещанском суде комментировать не стали

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы санкционировал арест еще одного гражданина России по уголовному делу о государственной измене. Об этом говорится в электронной базе данных суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гранникова О. С., обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сказано в материалах электронной картотеки.

Ранее сообщалось об аналогичном решении Мещанского суда в отношении россиянина по фамилии Куряев.

Фигуранты пока не обжаловали избранную в отношении них меру пресечения. Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовных дел в суде комментировать не стали.

Заседания по избранию меры пресечения в отношении фигурантов прошли в закрытом режиме. По статье о государственной измене им грозит до пожизненного лишения свободы.