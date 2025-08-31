Новый штамм активно распространяется в палаточных лагерях и местах размещения перемещенных палестинцев

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Вспышка гриппа зафиксирована в секторе Газа, ситуация осложняется дефицитом лекарств и медперсонала. Об этом сообщила пресс-служба властей анклава в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, новый штамм гриппа в последние дни активно распространяется в палаточных лагерях и иных объектах размещения перемещенных палестинцев, в зоне особого риска - дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Речь идет уже о "тысячах" заболевших в различных районах сектора.

Как подчеркнули в пресс-службе, быстрому распространению заболевания способствуют плохие бытовые условия, а также отсутствие необходимой медицинской помощи. Так, в тех больницах сектора, которые все еще функционируют, наблюдается острая нехватка персонала, расходных материалов и медикаментов. В этой связи медики вынуждены оказывать пациентам только первичную помощь, а лечение зачастую носит не комплексный, а лишь эпизодический характер.

Власти Газы призвали международное сообщество вмешаться в ситуацию, принять меры для снятия блокады с анклава и обеспечить доставку его жителям необходимых лекарств.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 63 тыс., более 160 тыс. получили ранения, еще 339 местных жителей, в том числе 124 ребенка, умерли от голода.

18 августа 2025 года катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы информировал о том, что большинство больниц в секторе пострадали и прекратили свою работу вследствие боевых действий и обстрелов со стороны израильских вооруженных сил: из порядка 40 учреждений функционируют только 15, многие из них лишь частично. В больницы поступают не более 30% от всех необходимых медикаментов. Жертвами эскалации конфликта с Израилем стали уже по меньшей мере 1 590 медработников.