Один человек погиб и еще один ранен

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стрельба произошла в Киевской области, в результате один человек погиб, еще один - ранен. Об этом сообщила областная полиция.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел в городе Фастове, стрелявший задержан.

Уточняется, что стрелявший поругался с двумя мужчинами - отцом и сыном. После этого злоумышленник поехал домой, взял оружие, вернулся к оппонентам и совершил несколько выстрелов в них. В результате 28-летний потерпевший умер в больнице, его отец госпитализирован.

Стрелявшим оказался 53-летний местный житель. Его задержал до приезда полиции местный правоохранитель, который находился не на службе, но стал свидетелем происшествия.

Это уже второй инцидент со стрельбой на Украине за день. Перед этим стало известно, что стрельба вновь произошла во Львове, где 30 августа застрелили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Пострадавших нет, стрелявшего также до приезда полиции задержали прохожие.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года местные власти начали раздавать оружие всем желающим. Как сообщали в МВД Украины, по состоянию на февраль 2024 года на руках у украинцев находилось от 2 до 5 млн единиц неучтенного оружия. Глава ведомства Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.