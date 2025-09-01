ФСБ показала видео задержания сотрудничавшего с Киевом жителя Тамбовской области

Статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет

ТАСС, 1 сентября. ФСБ показала кадры задержания жителя Тамбовской области за сотрудничество со спецслужбами Украины через Telegram.

По заданию куратора мужчина извлек из тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов.

Следственный отдел УФСБ по Тамбовской области завел уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, иностранной или международной организацией для оказания содействия в направленной против безопасности РФ деятельности. Статьей предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.