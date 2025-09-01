На снимках лицо предполагаемого убийцы размыли, его личность не раскрывается

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины опубликовала первые фотографии момента задержания предполагаемого убийцы экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.

На снимках в Telegram-канале полиции видно, как подозреваемый стоит в наручниках, рядом с ним находятся сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.

При этом личность задержанного полиция не обнародовала. На снимках лицо предполагаемого убийцы размыли.

Парубия застрелили во Львове 30 августа. Его убийца скрыл лицо шлемом и тщательно спланировал пути отхода после преступления через слепые зоны камер.