Бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий был убит во Львове.

Эксперты и политики выдвинули возможные версии причин его гибели.

ТАСС собрал основные тезисы.

"Зачистка поляны" окружением Зеленского"

По версии посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, убийство может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны команды Владимира Зеленского. Кроме того, важную роль могли сыграть связи Парубия с экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

"Зачистка бенефициаров госпереворота"

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал убийство экс-спикера парламента зачисткой бенефициаров госпереворота.

По его словам, Парубий - "один из тех, кто превратил февраль 2014-го в трамплин для собственной карьеры".

"От разборок во власти до денег"

Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич выдвинул несколько версий причин убийства.

"То ли это нынешние разборки во власти, то ли это деньги, будет известно только после смены власти в Киеве, потому что рассчитывать на честное, справедливое расследование сегодня на Украине не приходится", - сказал парламентарий, напомнив, что после госпереворота 2014 года на Украине убили очень много политических и общественных деятелей.

"Следствие террористического режима на Украине и постмайданной политики"

Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что убийство Парубия стало следствием террористического режима на Украине и постмайданной политики. По его словам, убийства и расправы на Украине происходят постоянно, просто не все случаи получают огласку. Депутат также напомнил, что его самого Владимир Зеленский пытался убить неоднократно.

"Финансовые претензии и невыполнение обязательств"

Убийство Парубия является заказным, его могли совершить из-за финансовых претензий и невыполнения обязательств, которые он взял на себя в должности спикера Верховной рады, предполагает экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Убийство Парубия вряд ли имеет политический мотив, так как в последнее время он не проявлял активность в политике, добавил Олейник. "Его должность спикера парламента позволяла серьезно получить какую-то долю в бюджете. А там, может быть, и не выполнил обязательства", - пояснил он.

"Врагов у него было достаточно много"

Парубий рвался к власти по трупам людей, выполнял грязную работу на майдане и нажил себе множество врагов, рассказал экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

"Конечно, это кто-то из своих. Без всякого сомнения. И это, на мой взгляд, никак не связано с политикой", - считает он.

"Не смог поделить с кем-то бюджет"

Парубий, будучи на посту секретаря Совбеза Украины, имел контроль над военным бюджетом и мог не поделить его с кем-то, за что был убит, продолжил рассуждать Килинкаров.

"Это связано с какими-то финансовыми потоками, контролем над этими финансовыми потоками. Тем более надо понимать, он в свое время был не только спикером Верховной рады, но он был и секретарем СНБО", - сказал экс-депутат Рады.

"Являлся специалистом по организации беспорядков и госпереворотов"

Один из источников украинского издания "Страна" отметил, что "Андрей хорошо знал, как устраивать "майданы", намекнув, что это может быть связано с "ожиданиями неких грядущих политических потрясений в стране".

"Результат борьбы элитных групп внутри Украины"

Смерть Парубия является лишь результатом борьбы элитных групп внутри самой Украины, убежден губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уничтожение Парубия - всего-навсего результат разложения киевской политической системы, где элита давно разобщена и ведет борьбу за власть, влияние и деньги", - заключил он.