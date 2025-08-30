По словам губернатора Херсонской области, уже очевидно, что киевский режим постарается если не найти "русский след", то выдумать его

ГЕНИЧЕСК, 30 августа. /ТАСС/. Киевский режим попытается найти "русский след" в ликвидации экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия, хотя его смерть является лишь результатом борьбы элитных групп внутри самой Украины. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уничтожение Парубия - все-навсего результат разложения киевской политической системы, где элита давно разобщена и ведет борьбу за власть, влияние и деньги. Хотя уже сейчас очевидно, что киевский режим постарается если не найти «русский след», то выдумать его", - сказал Сальдо.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове неизвестным. Стрелявший скрылся.