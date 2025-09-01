Специалисты установили, что это произошло из-за обильных осадков, которые вымыли загрязнитель из ливневой канализации

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты в Челябинске установили, что причиной произошедшего накануне повторного загрязнения реки Миасс нефтепродуктами стали обильные осадки. Они вымыли загрязнитель из ливневой канализации, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

"Из-за обильных осадков уровень воды в ливневой канализации значительно повысился и привел к повторному попаданию нефтепродуктов. <…> По состоянию на утро выход нефтепродуктов частично продолжается, однако далее заградительных бонов не выходит и поглощается сорбентом", - сообщили в министерстве экологии.

Отмечается, что на месте происшествия круглосуточно дежурят спасатели. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства экологии Челябинской области при тесном взаимодействии со всеми специализированными службами и ведомствами.

Со ссылкой на официальный Telegram-канал руководителя Росприроднадзора - Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой 14 августа сообщалось, что Росприроднадзор в Челябинске начал проверку по факту обнаружения нефтяного пятна площадью свыше 12 тыс. кв. м на реке Миасс. Пятно обнаружили у Ленинградского моста. По информации местных властей были организованы работы по устранению последствий. По постановлению Челябинской природоохранной прокуратуры УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение рек).

Река Миасс - самый крупный приток реки Исеть. Ее длина составляет 658 км. Река протекает по территории Башкирии, Челябинской и Курганской областей.