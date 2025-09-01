Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800

Пострадали еще 2,5 тыс. человек

ДУБАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до 812, пострадавших - до 2 817. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель правительства страны Забихулла Муджахид, передает агентство Khaama Press.

"Местные власти и жители провинции в настоящее время заняты спасением пострадавших. Группы спасателей из центра и соседних провинций также находятся в пути [к районам, пострадавшим от землетрясения]", - написал Муджахид в X.

31 августа в горах Гиндукуш в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке страны. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к некоторым населенным пунктам и нарушили линии коммуникаций. Спасательные операции проводятся в сложных условиях труднодоступной горной местности.