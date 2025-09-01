Мужчина пенсионного возраста нанес политику несколько ударов костылем по голове

ПРАГА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, совершившего нападение на экс-премьера Чехии и лидера оппозиционного политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Как следует из сообщения, мужчина пенсионного возраста нанес политику несколько ударов костылем по голове на предвыборном митинге в селе Добра. Его задержали сразу же после инцидента. Полиция квалифицирует его действия по уголовной статье "хулиганство".

В ходе инцидента, согласно чешским СМИ, пострадала также женщина. Она получила ранения, о характере которых не сообщается. Полиция опрашивает свидетелей случившегося.

Согласно депутату нижней палаты парламента Чехии от ANO Алешу Юхелке, глава движения прошел медицинское обследование в больнице города Фридек-Мистек и, вероятнее всего, уже покинул медучреждение.

Нападение на Бабиша осудили премьер-министр Чехии Петр Фиала и другие представители действующих властей Чехии.