МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы восстановили движение трамваев в Череповце, которое было прервано из-за подтопления ливнем участков дорог и сошедшего на Проспекте Победы оползня. Об этом сообщил мэр города Роман Маслов.

"Запустили трамваи", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

На месте ЧП продолжает работать штаб комиссии по ЧС, который решает возникающие вопросы. Ликвидацию аварии на месте контролирует первый заместитель губернатора Иван Иноземцев, добавил мэр.

По его информации, помимо подтопленных дворов и участков дорог произошел обвал насыпи и частичное локальное обрушение тротуара на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу. На месте работают все службы, участок освещения обесточен.

По данным Вологодского гидрометцентра и мэрии, мощный циклон обрушил 1 сентября на Череповец ливень, грозу и шквалистый ветер порывами до 16 метров в секунду, за неполные сутки выпало порядка 70% месячной нормы осадков. Произошел сход оползня на Проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной. Проезд из индустриального в заречную часть города был полностью парализован. Спецслужбы эвакуируют застрявшую в воде и грунте технику. Движение трамваев было приостановлено. К ликвидации последствий аварии привлечены спасатели МЧС, военные, представители коммунальных и специальных служб.