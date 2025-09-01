На Камчатке за сутки произошло более 25 афтершоков

Подземные толчки в населенных пунктах ощущались один раз

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 29 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 29 афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - сказали в ведомстве.

В регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. При этом количество афтершоков снижается - за прошедшую неделю почти на 50%.