Из-за стихийного бедствия пострадали уже более 3,2 тыс. афганцев

ДУБАЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане достигло 1 124 человек, пострадавших - 3 251. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на афганский Красный Полумесяц.

По его данным, более 8 тыс. домов оказались разрушены.

В Красном Полумесяце сообщили, что около 30 тыс. жителей районов, пострадавших от стихийного бедствия, получили гуманитарную помощь в виде продовольствия.

Ранее представитель афганского национального управления по чрезвычайным ситуациям Юсаф Хаммад в комментарии агентству Associated Press сообщил, что число погибших в результате землетрясения увеличилось до 900, а среди пострадавших уже более 3 тыс. афганцев.

Поисково-спасательные операции в восточных провинциях Афганистана продолжаются. Согласно сведениям телеканала TOLOnews, под завалами остаются по меньшей мере "сотни" людей.

В новость были внесены изменения (10:44 мск) - добавлена информация об увеличении количества жертв и пострадавших.