В городе начали работать оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, сообщил глава города Александр Скрябин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября . /ТАСС/. Власти приняли решение ввести режим ЧС в зоне поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Принято решение о введении режима ЧС в границах района, где пострадали дома", - написал он в своем Telegram-канале по итогам оперативного совещания.

По словам главы города, пункт временного размещения, куда ночью эвакуировали жителей поврежденных домов, закрыт, люди вернулись в свои квартиры. 3 сентября школа возобновит работу в обычном режиме.

На базе администрации Советского района ведут прием документов на оказание предусмотренной материальной помощи. Скрябин подчеркнул, что в городе начал работу оперативный штаб и комиссия для оценки ущерба, в округе поврежденных домов организован поквартирный обход. Коммунальные службы города приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий. Для жителей продолжает работать горячая линия, по которой пострадавшие могут обратиться за необходимой информацией и консультацией.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над Ростовской областью 13 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. В ночь на вторник врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал о работе ПВО в Ростове-на-Дону. По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов в Левенцовском микрорайоне города. Позже Скрябин сообщил, что жителей двух многоквартирных домов, поврежденных в Ростове-на-Дону при атаке, разместят в пункте временного размещения, организованном на базе местной школы. Также Слюсарь сообщил, что в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружен снаряд, проводилась эвакуация 320 жителей дома.