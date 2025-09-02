Подозреваемый в убийстве Парубия публично признал вину

Он хочет, чтобы после вынесения приговора его "обменяли на военнопленного"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия заявил журналистам, что действительно виновен в этом преступлении.

"Да, я признаю, я его убил. Хочу просить, чтобы быстрее вынесли приговор, чтобы меня обменяли на военнопленного", - сказал он, отвечая на вопросы СМИ перед заседанием суда во Львове по избранию меры пресечения. Видео фрагментов разговора приводит издание "Общественное. Новости".

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли выследить убийцу, который, по данным издания "Страна", тщательно спланировал пути отхода и скрылся, воспользовавшись слепыми зонами камер слежения. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.