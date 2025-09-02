Предполагаемый убийца Парубия опроверг, что его шантажировали спецслужбы РФ

По словам мужчины, если бы он жил в Виннице, его целью мог бы стать бывший президент Украины Петр Порошенко

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия мужчина опроверг появившиеся ранее в украинской прессе сообщения, что он сделал это якобы в результате шантажа со стороны российских спецслужб.

"Нет, это неправда", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос перед заседанием суда по избранию меры пресечения. Фрагменты беседы приводит телеканал "Общественное. Новости".

Подозреваемый добавил, что убийство Парубия стало его "личной местью украинской власти", но не стал отвечать на вопрос, за что именно он мстил. При этом он отметил, что выбор Парубия в качестве жертвы был случайным. "Он был рядом. Жил бы я в Виннице, был бы Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко - прим. ТАСС)", - сказал он.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. Сотрудники правоохранительных органов не сразу смогли выследить убийцу, который, по данным издания "Страна", тщательно спланировал пути отхода и скрылся, воспользовавшись слепыми зонами камер слежения. В ночь на 1 сентября подозреваемый в убийстве был задержан.

Парубий с февраля по август 2014 года занимал должность секретаря Совбеза, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. 1 ноября 2018 года был внесен в санкционный список РФ.