МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Автомобиль "Газель" и автобус столкнулись в Новой Москве, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В Краснопахорском поселении в Новой Москве произошло столкновение автомобиля "Газель" и автобуса. Предварительно, в результате пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства устанавливаются. Ранее на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни в Москве столкнулись автомобиль и автобус №793. В результате ДТП в автобусе пострадали пять пассажиров.