Проводится повторная подготовка к выполнению рейса

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Иркутск - Камрань (Вьетнам) и вернувшийся в аэропорт вылета после попадания птицы в отсек стеклоочистителя, получил повреждения остекления кабины. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили ТАСС, что в среду утром воздушное судно B-757 200 вернулось в аэропорт вылета после попадания птицы в отсек стеклоочистителя после взлета.

"При наборе высоты после взлета рейса ZF-2577 Иркутск - Нячанг (Камрань) воздушное судно попало в стаю птиц, в результате чего было повреждено остекление кабины экипажа. Для обеспечения безопасности полетов командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет произвел благополучную посадку в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Специалисты авиакомпании провели дополнительное техническое обслуживание воздушного судна. Продолжается повторная подготовка самолета к выполнению рейса, который запланирован на 17:00 (12:00 мск).