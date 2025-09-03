Он превысил 100 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи направили в суд уголовное дело по факту посадки самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года.

Ущерб по делу превысил 100 млн рублей, сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте.

"В суд направлено уголовное дело по факту аварийной посадки воздушного судна в Новосибирской области. Действиями фигуранта авиакомпании причинен материальный ущерб в размере более чем 118,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что бывший командир воздушного судна обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По данным СК, он в нарушение правил пилотирования, игнорируя критический рост расхода топлива, вызванного, в том числе неисправностью шасси, вместо незамедлительной посадки на ближайшем аэродроме в городе Омске, принял решение продолжить полет до Новосибирска с целью устранения технической неполадки.

"Однако из-за нехватки топлива воздушное судно совершило аварийную посадку вне аэродрома на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. Находившиеся на борту 161 пассажир и 4 члена экипажа не пострадали", - добавили в ведомстве.